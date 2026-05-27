Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 29 май

Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Четвъртък 28.05.2026

Варна

На 28.05.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Радево, с. Ботево, с. Ново Ботево на територията на община Добрич.

В периода 27.05.2026 г. - 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 28.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Украйна, ул. Славянска, електрозахранени от ТП 7 Повеляново.

На 28.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Девня - улиците Дунав, Капитан Петко, Янтра, Стефан Караджа, Райко Даскалов, Бенковска, Иван Вазов, Осми март, Димитър Полянов, Райко Даскалов, Съединение, Ропотамо, електрозахранени от ТП 10.

В периода 27.05.2026 г. - 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27.05.2026 г. - 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 28.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 28.05.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кипра.

На 28.05.2026 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Калиманци, с. Просечен, с. Чернево, ВС Калиманци - летище , маслобойна, с. Изгрев, с. Левски.

В периода 26.05.2026 г. - 28.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Медовец.

В периода 26.05.2026 г. - 28.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

На 28.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Камен дял.

На 28.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Боряна, с. Сладка вода, с. Медовец, с. Партизани, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

На 28.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Партизани.

Петък 29.05.2026

Варна

В периода 27.05.2026 г. - 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 27.05.2026 г. - 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27.05.2026 г. - 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 29.05.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Колево.

На 29.05.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Червенци, с. Караманите, с .Стефан Караджа, с. Радан Войвода.

На 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Аспарухово.

На 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Комунари, ТП ПС РОСА и ТП Петролна база Аспарухово.

На 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



Гр. Девня – ТП 19 - бул.Съединение бл.4, бл.5, бл.6; ул.Здравец и ул.Кирил и Методии и търговска част на ул.Просвета, магазин CBA и бул.Съединение.

На 29.05.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



Гр.Варна Жк. Владислав Варненчик.

На 29.05.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Добротич – ТП 1 и ТП 2 ..

На 29.05.2026 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Искър , с. Момчилово , с .Средно село , с. Ветрино.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

