Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 29 юни

Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Петък 26.06.2026

Варна

В периода 22.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

В периода 25.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кичево - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

В периода 24.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

В периода 24.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

В периода 25.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с .Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 25.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

На 26.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Изворско - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Ален мак – района между и около ул. Петър Попов и ул. Янко Славчев, района около спирка "Изгрев", КК Чайка - ул. Катя Палазова.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид.

На 26.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Приселци - фирма МТГ-ДЕЛФИН АД.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Петко Стайнов 11 Е вх.8.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 981.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Жечо Топалов, ул. Цар Самуил, ул. Панайот Хитов, ул. Здравко Бомбов, ул. Толбухин, ул. Тодор Илиев, ул. Патриарх Евтимий, ул. Георги Димитров, ул. Мита Стойкова, ул. Бачо Киро, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Георги Раковски, ул. Христо Патрев, ул. Антон Иванов, ул. Добри Топалчев, ул. Отец Паисий, ул. Георги Раковски, ул. Добри Недев, електрозахранени от ТП 9.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Аспарухово и с. Комунари.

Събота 27.06.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Неделя 28.06.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Понеделник 29.06.2026

Варна

На 29.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Виница, ул. Аладжа манастир, ул. Горска, ул. Александър Кръстев, ул. Димитър Димов, ул. Добри Христов, ул. Кастрица, ул. Лозарска, ул. Обзор, ул. Съби Велков, ул. Христо Каварналиев и м-ст Розмарин, електрозахаранени от ТП 688.

В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

На 29.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. ВАРНА; ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 4 б, г. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 29.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Зеленика, ул. Роза и ул. Подвис, електрозахранени от ТП 233.

На 29.06.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - улиците: Генерал Георги Попов, Карамфил, Белите лилии, Роза, Арх. Мирчев, Синчец, Бял крем, Детелина, Божур, Емине, Люляк, Емануил Манолов, Кокиче, Иглика, Ружа, Зеленика, Трендафил, Батова, Прилеп, Лотос, Д-р Александър Недялков, Железни врата, Акад. Методи Попов, Слави Дойчев, Подвис.

На 29.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - част от кв. Виница.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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