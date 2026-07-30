Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 3 август

Снимка Пиксабей

Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Петък 31.07.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Събота 01.08.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Неделя 02.08.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Понеделник 03.08.2026

Варна

На 03.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна – ул. Дръзки; ул. Охрид; ул. Преслав; ул. Цариброд; ул. Софроний Врачански; ул. Хан Омуртаг, електрозахранени от ТП 2203.

На 03.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Свети Никола, м-ст Ваялар и м-ст Старите Лозя, електрозахранени от ТП 589.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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