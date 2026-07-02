Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 6 юли
Снимка Пиксабей
Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна
Петък 03.07.2026
Варна
В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.
На 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Горен чифлик.
На 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Юнак, с. Дъбравино, с. Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.
В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.
В периода 02.07.2026 г. - 03.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Климентово – района стопанския двор, електрозахранени от ТП 1.
На 03.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - кв. Възраждане.
В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Дръндар.
В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.
В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.
В периода 01.07.2026 г. - 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.
На 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Венчан.
На 03.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Невша.
На 03.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Михалич, с. Искър.
На 03.07.2026 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Ветрино , с. Добротич , с. Момчилово , с .Средно село.
В периода 29.06.2026 г. - 03.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - землището на с. Въглен - клиентите, електрозахранени от ТП ВВС.
В периода 02.07.2026 г. - 03.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Дюлино.
На 03.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст. Св. Никола и ул. Арх. Стефан Венедикт Попов, електрозахранени от МТП 747.
На 03.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - ул. Акад. Фьодор Успенски, ул. Антон Страшимиров, ул. Владимир Димитров-Майстора, ул. Густав Вайганд , ул. Филип Тотю, ул. Хан Кардам, ул. Хан Тервел, ул. Хан Пресиян.
Събота 04.07.2026
Варна
Няма прекъсвания за тази област
Неделя 05.07.2026
Варна
На 05.07.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - Западна промишлена зона.
На 05.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - Западна промишлена зона.
Понеделник 06.07.2026
Варна
В периода 06.07.2026 г. - 07.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с.Тополи.
На 06.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - кв. Младост.
Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!