Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 7 август

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Четвъртък 06.08.2026

Варна

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 06.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Възраждане.

На 06.08.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна, кв. Трошево - ул. Радост 9, ул. Гео Милев, ул. Добрин Василев, ул. Фантазия, ул. Хан Кубрат, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 1017 и ТП 1093.

В периода 06.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Вълчи дол – улиците: Васил Левски, Маршал Феодор Толбухин, Васил Коларов, Добруджа, Асен Златаров, Бузлуджа, Вапцаров, Толбухин, Ленин, Витоша, Трети март, Промишлена зона, електрозахранени от ТП 1.

В периода 06.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кипра – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 06.08.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



вилна зона на с. Припек, електрозахранена от ТП Помпена Кизелгур Слънчево.

На 06.08.2026 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Франга дере, част от м-ст Кемер дере и част от м-ст Изгрев, електрозахранени от МТП 1567.

В периода 04.08.2026 г. - 06.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 06.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



Северна промишлена зона на гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от БКТП 73, МТТ 75, МТП Водолей , ТП 52 ЗБМ , ТП 39 ТПК , ТП 51 ЗКО , ТП 50 Мелница Провадия, ТП 54 ОКС Провадия.

На 06.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Провадия.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бояна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 06.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Караманите , с. Червенци , с. Стефан Караджа , с. Радан Войвода , с. Генерал Колево.

На 06.08.2026 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Попович.

На 06.08.2026 г., от 8:30 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. Вдъхновение, електрозахранени от ТП 2315.

На 06.08.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Разделна.

На 06.08.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Тръстиково и с. Разделна.

На 06.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Сълзица и м-ст Пчелина, клиентите, електрозахранени от ТП 1528.

В периода 06.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Приселци - фирма МТГ-ДЕЛФИН АД.

На 06.08.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Разделна.

На 06.08.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Тръстиково и с. Разделна.

На 06.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - карето около бул. Ян Хуняди, бул. Сливница, бул. Република и бул. Вл. Варненчик; кв. Младост - бл.103, бл. 104 , бл. 107, бл. 108, пазар Панелчето.

Петък 07.08.2026

Варна

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Венелин.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Казашка река, с.Аврен и с.Садово.

На 07.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Възраждане.

В периода 06.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Вълчи дол – улиците: Васил Левски, Маршал Феодор Толбухин, Васил Коларов, Добруджа, Асен Златаров, Бузлуджа, Вапцаров, Толбухин, Ленин, Витоша, Трети март, Промишлена зона, електрозахранени от ТП 1.

В периода 06.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кипра – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бояна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Суворово – улиците: Христо Ботев, Васил Петлешев, Паисий Хилендарски, Иван Асен, Тодор Каблешков, Иван Вазов, Средна гора, Стара планина, Захари Стоянов, Шипка, Цар Борис, Перущица, Хан Тервел, Стоян Заимов, Желю Войвода, Цар Самуил, Иван Шишман, Възраждане, Васил Петлешков, Георги Раковски, Цар Иван Асен, Копривщица, Република, Батак, Любен Каравелов, м-ст Птицеферма, м-ст Цареви Ливади.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Суворово , с. Щипско , с. Чернево.

На 07.08.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - м-ст Изгрев.

На 07.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Равна гора - ул. Средна гора, ул. Панорама, ул. Кокиче, ул. Еделвайс , ул. Сакар, ул. Пирин, ул. Хризантема, ул. Родопи, ул. Минзухар, ул. Хан Кубрат и част от ул. Морава, електрозахранени от ТП 2.

В периода 06.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Приселци - фирма МТГ-ДЕЛФИН АД.

На 07.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци, с. Равна гора - клиентите, електрозахранени от МТТ 4.

На 07.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Кочмар; м-ст Сълзица; м-ст Пчелина.

На 07.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Възраждане , м-ст Планова , м-ст Кочмар , м-ст Сълзица , м-ст Пчелина.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Аврен – ТП 5, ТП 6 и ТП 9 ТКЗС Аврен.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Казашка река, с. Аврен, с. Венелин и с. Садово.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна- м-ст Свети Никола.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Черноок.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Славейково, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен и в района на МТТ Глобул Дългопол и МТП Дивес Блъсково.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Черковна и с. Овчага.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Снежина, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария Провадия.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Дунав, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Сливница и централен площад Провадия. електрозахранени от ТП 7.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цар Освободител, ул. Св. Св. Кирил и Методий, централен площад Провадия, ул. Толбухин, ул. Георги Кирков, ул. Драгоман, ул. Опълченска, ул. Камчия, електрозахранени от ТП 12.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 14:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Подп. Калитин 42, 44; ул. Брегалница 15,17,19 ; ул. Арх. Петко Момчилов 40,49, електрозахранени от ТП 311.

На 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Васил Петлешков 2,4 ; ул. Георги Паспалев 6, 8, 10, 12, 14 ; ул. Димитър Икономов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 30, 32, 34 ; ул. Дружба 7, 8, 9, 10, 20, 22, 24, 26 ; бул. 8-ми Прим.полк 155 , електрозахранени от ТП 205.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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