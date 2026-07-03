Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 7 юли

Снимка Пиксабей

Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Събота 04.07.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Неделя 05.07.2026

Варна

На 05.07.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - Западна промишлена зона.

На 05.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - Западна промишлена зона.

Понеделник 06.07.2026

Варна

В периода 06.07.2026 г. - 07.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Тополи.

На 06.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Младост.

На 06.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



Промишлените зони на с. Припек, с. Слънчево и гр. Игнатиево - Вилна зона Кизелгур, Асфалтова база Припек, фирмите: СОГАРД ООД, АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ, МАНЕКС СЪН АД, АД, КАОЛИН ЕАД.

На 06.07.2026 г., от 11:00 ч. до 14:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Долни чифлик - индустриалната зона и ул. Янтра, ул. Осъм ,ул. Арда, ул. Тополница, ул. Ропотамо, ул. Росица.

В периода 06.07.2026 г. - 07.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Вълчи дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

В периода 06.07.2026 г. - 08.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

На 06.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

На 06.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

На 06.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Провадия.

На 06.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

В периода 06.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Боряна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 06.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Габърница.

На 06.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Провадия – ТП 40, с.Петров дол и с. Староселец.

На 06.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Цонево – КТП Горско Стопанство Цонево.

На 06.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Сава и с. Цонево.

В периода 06.07.2026 г. - 08.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 06.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - ул. Акад. Фьодор Успенски, ул. Антон Страшимиров, ул. Владимир Димитров-Майстора, ул. Густав Вайганд , ул. Филип Тотю, ул. Хан Кардам, ул. Хан Тервел, ул. Хан Пресиян.

На 06.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Възраждане.

На 06.07.2026 г., от 14:00 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Възраждане, бл. 85, бл. 76, кв. Възраждане 4 бл. 474, кв. Възраждане УПИ 180, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 1604.

Вторник 07.07.2026

Варна

В периода 06.07.2026 г. - 07.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Тополи.

В периода 07.07.2026 г. - 09.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дюлино.

На 07.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Телевизионна кула.

На 07.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Игнатиево – ул. Алексанър Павлович, ул. Васил Белев ул. Велико Димитров, ул. Георги Петлешев, ул. Грозден, ул. Извор, ул. лозница, ул. Люлин, ул. Момина сълза, ул. Панайот Хитов, ул. Пирин, ул. Синчец ,ул. Слави Дойчев, ул. Теменуга, ул. Цанко Церковсски ул. Чаталджа, Промишлена зона на с. Припек и вилни зони.

На 07.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново, местност и прилежащите Промишлени и вилни зони.

На 07.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Колево, с. Радан Войвода.

На 07.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Червенци, с. Караманите , с. Стефан Караджа.

В периода 06.07.2026 г. - 07.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Вълчи дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

В периода 06.07.2026 г. - 08.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

На 07.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Михалич, с. Искър.

На 07.07.2026 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Ветрино , с. Добротич , с. Момчилово , с. Средно село.

В периода 07.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 06.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 07.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Петко Шидеров, ул. Цоньо Тодоров, ул. Иглика, ул. Шипка, ул. Бойчо Желев, ул. Мураданларска, ул. Велико Търново, ул. Тодор Илиев, ул. Македонска, ул. Димитър Грънчаров, електрозахранени от ТП 27.

На 07.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Желез Йорданов, ул. Детелина, ул. Кривненско шосе, ул. Стефан Боранов, ул. Рила, ул. Петко Шидеров, ул. Александър Стамболийски, ул. Иван Аксаков, електрозахранени от ТП 37.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Боряна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 06.07.2026 г. - 08.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 07.07.2026 г. - 08.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



местност Аксаковска панорама.

На 07.07.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - улици: Петко Стайнов, Акад. Андрей Сахаров, Христо Смирненски, електрозахаранени от ТП 47 УПП Труд.

На 07.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Провадия.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!