Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 8 юни

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Петък 05.06.2026

Варна

В периода 01.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 01.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 01.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 01.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 05.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Колево.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Червенци, с. Караманите, с .Стефан Караджа, с. Радан Войвода.

В периода 01.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

В периода 01.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 01.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 01.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 03.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Свети Никола и част от м-ст Акчелар.

В периода 01.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 02.06.2026 г. - 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Камен дял.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Боряна, с. Сладка вода, с. Медовец, с. Партизани, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Дългопол.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоньо Тодоров, ул. Рила, ул. Кривненско шосе, ул. Желез Йорданов, ул. Стефан Боранов, ул. Петко Шидеров, ул. Детелина, ул. Иван Аксаков, ул. Александър Стамболийски, ул. Опълченска, ул. Славянска, ул. Матей Стоянов, ул. Алеко Константинов, ул. Мураданларска, ул. Измътец, ул. Янко Сакъзов, ул. Петко Шидеров, ул. Цоньо Тодоров, ул. Иглика, ул. Шипка, ул. Бойчо Желев, ул. Велико Търново, ул. Тодор Илиев, ул. Македонска, ул. Димитър Грънчаров, ул. Божур, ул. Подрумиче.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Провадия.

На 05.06.2026 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Аспарухово, част от м-ст Вилите, ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД, електрозахранени от ТП 2160 и ТП 1588.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - улиците: Илинден, Брегалница, Битоля, Топра Хисар, Селиолу, Тодор Димов, Тракия, електрозахранени от ТП 1047.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Разделна.

На 05.06.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Тръстиково и с. Разделна.

На 05.06.2026 г., от 12:20 ч. до 16:30 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



Централната част на с. Осеново.

Събота 06.06.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Неделя 07.06.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Понеделник 08.06.2026

Варна

На 08.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Чайка.

На 08.06.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Рояк, с. Тутраканци, с. Бозвелийско и гр. Провадия - ул. Теменуга, ул. Стефан Шиков и ул. Христо Илиев Коев.

В периода 08.06.2026 г. - 09.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 08.06.2026 г. - 12.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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