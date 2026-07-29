Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до края на юли

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Четвъртък 30.07.2026

Варна

На 30.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Игнатиево, с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.

На 30.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново, местност и прилежащите Промишлени и вилни зони.

На 30.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Долище – югзападната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

В периода 30.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 30.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

В периода 27.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 27.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 30.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня – кв. Повеляново, клиентите, електрозахранени от ТП 20 КЗУ Повеляново.

На 30.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Девня – кв. Повеляново.

На 30.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от МТП Водолей Провадия и ТП 54 Провадия.

В периода 27.07.2026 г. - 30.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 27.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 29.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Генерал Кантарджиево – долната част на селото, електрозахранена от ТП 2.

На 30.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Младост.

На 30.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.

На 30.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Цоньо Тодоров, ул. Рила, ул. Кривненско шосе, ул. Желез Йорданов, ул. Стефан Боранов, ул. Петко Шидеров, ул. Детелина, ул. Иван Аксаков, ул. Александър Стамболийски, ул. Опълченска, ул. Славянска, ул. Матей Стоянов, ул. Алеко Константинов, ул. Мураданларска, ул. Измътец, ул. Янко Сакъзов, ул. Петко Шидеров, ул. Цоньо Тодоров, ул. Иглика, ул. Шипка, ул. Бойчо Желев, ул. Велико Търново, ул. Тодор Илиев, ул. Македонска, ул. Димитър Грънчаров, ул. Божур, ул. Подрумиче.

На 30.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Провадия.

В периода 30.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

На 30.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Синчец 21.

На 30.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Пловдив 25.

В периода 30.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци, фирма МТГ-ДЕЛФИН АД в с. Приселци.

Петък 31.07.2026 Варна

В периода 30.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 30.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

В периода 27.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 27.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Медовец, с. Поляците, с. Лопушна.

На 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

с. Боряна, с. Арковна, с. Партизани.

В периода 29.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Генерал Кантарджиево – долната част на селото, електрозахранена от ТП 2.

На 31.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.

На 31.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Белослав - кв. Акация, с. Страшимирово с. Езерово и прилежащите промишлени и вилни зони.

В периода 30.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

В периода 30.07.2026 г. - 31.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци, фирма МТГ-ДЕЛФИН АД в с. Приселци.

На 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - част от: ул. Арх. Стоян Доков, м-ст Ваялар и м-ст Свети Никола, електрозахранени от МТП 1731.

На 31.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Виница, ул. Свети Пророк Илия, ул. Константин Павлов, ул. Свети Йоан Кръстител, ул. Св. Параскева, ул. Св. Пропокопий Варненски, ул. Св. Седмочисленици, ул. Свети Мина, електрозахранени от ТП 1650.

На 31.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна – ул. Неофит Бозвели 46; ул. Ангел Кънчев 3; ул. Поп Харитон 26, електрозахранени от ТП 450.

На 31.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Сълзица и м-ст Пчелина, клиентите, електрозахранени от ТП 1528.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61.

Редактор "Екип на Петел",

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