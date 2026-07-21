Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до сряда

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Вторник 21.07.2026

Варна

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, ул. Св. Климент Охридски и ул. Безмер, електрозахранени от ТП 2005.

На 21.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Възраждане.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Панорама.

На 21.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Сотира, ул. Проф. Ванко Ванков 4 и ул. Проф. Г. Георгиев 18, електрозахранени от ТП 2349.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Игнатиево - улиците: Михаил Иванов, Д-р Никола Димитров, Китка, Добруджа, Роза, Граф Игнатиев, Трепетлика, Слави Дойчев, м-ст Саячала, електрозахранени от БКТП 11 Игнатиево.

На 21.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Слънчево, с. Припек и прилежащите им вилни и промишлени зони зони.

На 21.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Игнатиево, с. Баново, с. Доброглед, и прилежащите промишлени и вилни зони.

В периода 21.07.2026 г. - 23.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Китка, с. Круша, м-ст Пода.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Горен чифлик.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Казашка река – СТП Оранжерии, с. Дъбравино, с. Юнак, с. Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.

На 21.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. 11-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, ул. Данаил Дичев и ул. Арх. Константин Бойчев, електродзахранени от БКТП 2056.

В периода 21.07.2026 г. - 23.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Кантарджиево – в горната част на селото около Земеделската производителна кооперация, електрозахранени от ТП 1.

В периода 20.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дюлино.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6.

В периода 20.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Суворово - гр. Суворово - улиците: Шести септември, Перущица, Околчица, Опълченска, Драган Стоянов, Хан Аспарух, Цар Симеон, Панагюрище, Бузлуджа, Велико Търново, Снежанка, Генерал Столетов, Георги Бенковски, Янтра, Мусала, Хан Омуртаг, Искър(Петлешев), м-ст Новите лозя.

В периода 21.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Христо Смирненски, ул. Георги Петлешев, ул. Тервел, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Ботев, ул. Толбухин, ул. Иван Вазов, ул. Георги Бенковски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Михайлов, ул. Пеньо Пенев, ул. Митко Палаузов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Йордан Йовков, ул. Добри Топалчев, ул. Елин Пелин, ул. Пейо Яворов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 1.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Снежина и с.Градинарово.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Кривня,с.Неново с.Равна,с.Черковна,с.Овчага и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

На 21.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Равна гора - ул. Средна гора, ул. Панорама, ул. Кокиче, ул. Еделвайс , ул. Сакар, ул. Пирин, ул. Хризантема, ул. Родопи, ул. Минзухар, ул. Хан Кубрат и част от ул. Морава, електрозахранени от ТП 2.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Крушките, м-ст Чукура, м-ст Кантара, част от м-ст Боровец Юг.

Сряда 22.07.2026

Варна

На 22.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Бриз; м-ст Акчелар; м-ст Ваялар; м-ст Траката.

На 22.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - м-ст Траката.

На 22.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Игнатиево – ул. Алексанър Павлович, ул. Васил Белев ул. Велико Димитров, ул. Георги Петлешев, ул. Грозден, ул. Извор, ул. лозница, ул. Люлин, ул. Момина сълза, ул. Панайот Хитов, ул. Пирин, ул. Синчец ,ул. Слави Дойчев, ул. Теменуга, ул. Цанко Церковсски ул. Чаталджа, Промишлена зона на с. Припек и вилни зони.

На 22.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново и прилежащите промишлени и вилни зони.

В периода 21.07.2026 г. - 23.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Китка, с. Круша, м-ст Пода.

На 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Садово.

На 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Казашка река, с. Аврен и с. Венелин.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

В периода 21.07.2026 г. - 23.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Кантарджиево – в горната част на селото около Земеделската производителна кооперация, електрозахранени от ТП 1.

В периода 22.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Кантарджиево – в централната и горната част на селото, електрозахранени от ТП 3.

В периода 20.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дюлино.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6.

В периода 20.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

В периода 21.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Христо Смирненски, ул. Георги Петлешев, ул. Тервел, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Ботев, ул. Толбухин, ул. Иван Вазов, ул. Георги Бенковски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Михайлов, ул. Пеньо Пенев, ул. Митко Палаузов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Йордан Йовков, ул. Добри Топалчев, ул. Елин Пелин, ул. Пейо Яворов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 1.

На 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Боровец Север и м-ст Боровец Юг..

В периода 22.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Осеново - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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