Обявиха къде ще спират тока във Варна и региона до 21 юли

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Събота 18.07.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Неделя 19.07.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Понеделник 20.07.2026

Варна

На 20.07.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - Западна промишлена зона, клиентите, електрозахранени от ТП 2198.

На 20.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Младост.

На 20.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - карето около бул. Ян Хуняди , бул. Сливница , бул. Република и бул. Вл. Варненчик; кв. Младост - бл.103, бл. 104 , бл. 107, бл. 108, пазар Панелчето, Медицински комплекс Младост.

На 20.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Сотира и ул. Мир № 136, електрозахранени от ТП 2105.

На 20.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Казашка река – СТП Оранжерии, с. Юнак.

На 20.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Дъбравино, с. Горен чифлик и с. Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

На 20.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Братя Миладинови, ул. Витоша, ул. Г. С. Раковски, ул. Пирин, ул. Проф. Николай Державин, ул. Рила, електрозахранени от ТП 61.

В периода 20.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дюлино.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6.

В периода 20.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 20.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Желез Йорданов, ул. Детелина, ул. Кривненско шосе, ул. Стефан Боранов, ул. Рила, ул. Петко Шидеров, ул. Александър Стамболийски, ул. Иван Аксаков, електрозахранени от ТП 37.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 20.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов, електрозахранени от ТП 6.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Христо Смирненски, ул. Георги Петлешев, ул. Тервел, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Ботев, ул. Толбухин, ул. Иван Вазов, ул. Георги Бенковски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Михайлов, ул. Пеньо Пенев, ул. Митко Палаузов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Йордан Йовков, ул. Добри Топалчев, ул. Елин Пелин, ул. Пейо Яворов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 1.

На 20.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Камен дял, с.Партизани и в района на ТП Кариера Партизани.

На 20.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Боряна, с. Сладка вода, с. Лопушна, с. Поляците, с. Медовец, с. Арковна.

Вторник 21.07.2026

Варна

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, ул. Св. Климент Охридски и ул. Безмер, електрозахранени от ТП 2005.

На 21.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Възраждане.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Панорама.

На 21.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Сотира, ул. Проф. Ванко Ванков 4 и ул. Проф. Г. Георгиев 18, електрозахранени от ТП 2349.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Игнатиево - улиците: Михаил Иванов, Д-р Никола Димитров, Китка, Добруджа, Роза, Граф Игнатиев, Трепетлика, Слави Дойчев, м-ст Саячала, електрозахранени от БКТП 11 Игнатиево.

На 21.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Слънчево, с. Припек и прилежащите им вилни и промишлени зони зони.

На 21.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Игнатиево, с. Баново, с. Доброглед, и прилежащите промишлени и вилни зони.

В периода 21.07.2026 г. - 23.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Китка, с. Круша, м-ст Пода.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Горен чифлик.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Казашка река – СТП Оранжерии, с. Дъбравино, с. Юнак, с. Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.

На 21.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. 11-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, ул. Данаил Дичев и ул. Арх. Константин Бойчев, електродзахранени от БКТП 2056.

В периода 21.07.2026 г. - 23.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Кантарджиево – в горната част на селото около Земеделската производителна кооперация, електрозахранени от ТП 1.

В периода 20.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дюлино.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6.

В периода 20.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Суворово - гр. Суворово - улиците: Шести септември, Перущица, Околчица, Опълченска, Драган Стоянов, Хан Аспарух, Цар Симеон, Панагюрище, Бузлуджа, Велико Търново, Снежанка, Генерал Столетов, Георги Бенковски, Янтра, Мусала, Хан Омуртаг, Искър(Петлешев), м-ст Новите лозя.

В периода 21.07.2026 г. - 22.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Христо Смирненски, ул. Георги Петлешев, ул. Тервел, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Ботев, ул. Толбухин, ул. Иван Вазов, ул. Георги Бенковски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Михайлов, ул. Пеньо Пенев, ул. Митко Палаузов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Йордан Йовков, ул. Добри Топалчев, ул. Елин Пелин, ул. Пейо Яворов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 1.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Снежина и с.Градинарово.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Кривня,с.Неново с.Равна,с.Черковна,с.Овчага и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

На 21.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Равна гора - ул. Средна гора, ул. Панорама, ул. Кокиче, ул. Еделвайс , ул. Сакар, ул. Пирин, ул. Хризантема, ул. Родопи, ул. Минзухар, ул. Хан Кубрат и част от ул. Морава, електрозахранени от ТП 2.

На 21.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Крушките, м-ст Чукура, м-ст Кантара, част от м-ст Боровец Юг.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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