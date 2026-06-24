Обявиха къде ще спират тока във Варна и региона до 26 юни

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Четвъртък 25.06.2026

Варна

На 25.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна, м-ст Изгрев, м-ст Пчелина, улиците: Гладиола, Ива, Райска ябълка, Ръж, Жасмин, електрозахранени от ТП 1870.

В периода 22.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

В периода 22.06.2026 г. - 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Сава, с. Дебелец, с. Цонево - ТП Ресторант, МТТ 3 Дебелец, ПБ Кариера Сини вир.

На 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Цонево.

В периода 22.06.2026 г. - 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

На 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Юрий Венелин, ул. Иван Вазов, ул. Цар Освободител и централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 8.

В периода 23.06.2026 г. - 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Медовец.

В периода 23.06.2026 г. - 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 25.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кичево - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

В периода 24.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

В периода 24.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

В периода 25.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с .Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 25.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

На 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Кипра.

На 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Калиманци, с. Просечен , с. Чернево, ВС Калиманци - летище , маслобойна, с. Изгрев , с. Левски.

На 25.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - ул. Алеко Константинов; ул. Ангел Кънчев; ул. Баба Тонка; бул. Владислав Варненчик; ул. Неофит Бозвели; ул. Поп Харитон, електрозахранени от ТП 74.

На 25.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - карето, заключено между ул. Д-р Пискюлиев; ул. Кап. Райчо Николов; ул. Доспат; бул. Владислав Варненчик; ул. Отец Паисий; бул. Сливница; ул. Дрин.

На 25.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Горица.

На 25.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Ментеше и част от м-ст Планова.

На 25.06.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



местност Пода в района на река Камчия.

На 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Блъсково ул. първа, седма, шеста, тридесет и първа, двадесет и седма, м-ст белик чаир Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонoве, така че да се не лишават всички клиенти едновременно..

На 25.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Боряна ТП 3. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клониве, така че да не се лишават всички клиенти едновременно..

На 25.06.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Приселци касаещо улиците: ул.Цар Симеон, ул.Цар Калоян ул.Невен, ул.П.Славейков ,ул.Раковски, ул.Опълченска , ул.Вълчан Воевода, ул.Божур, ул. Здравец и част от абонатите на ул.Лозенград.

Петък 26.06.2026

Варна

В периода 22.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

В периода 25.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кичево - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

В периода 24.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

В периода 24.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

В периода 25.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с .Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 25.06.2026 г. - 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

На 26.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Изворско - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Ален мак – района между и около ул. Петър Попов и ул. Янко Славчев, района около спирка "Изгрев", КК Чайка - ул. Катя Палазова.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид.

На 26.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Приселци - фирма МТГ-ДЕЛФИН АД.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Петко Стайнов 11 Е вх.8.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 981.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Жечо Топалов, ул. Цар Самуил, ул. Панайот Хитов, ул. Здравко Бомбов, ул. Толбухин, ул. Тодор Илиев, ул. Патриарх Евтимий, ул. Георги Димитров, ул. Мита Стойкова, ул. Бачо Киро, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Георги Раковски, ул. Христо Патрев, ул. Антон Иванов, ул. Добри Топалчев, ул. Отец Паисий, ул. Георги Раковски, ул. Добри Недев, електрозахранени от ТП 9.

На 26.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Аспарухово и с. Комунари.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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