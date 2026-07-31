Обявиха къде ще спират тока във Варна и региона до 4 август

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Събота 01.08.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Неделя 02.08.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Понеделник 03.08.2026

Варна

На 03.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна – ул. Дръзки; ул. Охрид; ул. Преслав; ул. Цариброд; ул. Софроний Врачански; ул. Хан Омуртаг, електрозахранени от ТП 2203.

На 03.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Свети Никола, м-ст Ваялар и м-ст Старите Лозя, електрозахранени от ТП 589.

На 03.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Евксиновград, м-ст Константин и Елена, м-ст Траката и м-ст Таушан Тепе, електрозахранени от МТП 968.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 03.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Невша.

На 03.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Венчан.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кипра – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 03.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - бул. Христо Смирненски, клиентите електрозахранени от ТП 1777.

В периода 03.08.2026 г. - 05.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Приселци - фирма МТГ-ДЕЛФИН АД.

На 03.08.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Китка - ТП ПС Китка.

На 03.08.2026 г., от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Китка, с. Круша.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 03.08.2026 г., от 9:00 ч. до 14:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - Делфинариум, м-ст Салтанат № 19,41,42,43,45,51,55,56,454,1011, електрозахранени от ТП 494.

На 03.08.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Чайка.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бояна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Вторник 04.08.2026

Варна

На 04.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Акчелар и м-ст Руските окопи, ул. Евгени Бакалов, ул. Григор Вачков, ул. Иван Пожарски и ул. Климент Денчев, електрозахранени от ТП 997.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 04.08.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Трошево - бл.14, бл.15, бл.16, бл.32, бл.33, бл.34, бл.35, бл.36, електрозахранени от ТП 288 и ТП 287.

На 04.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кипра – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 04.08.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



вилна зона на с. Припек, електрозахранена от ТП Помпена Кизелгур Слънчево.

На 04.08.2026 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Франга дере, част от м-ст Кемер дере и част от м-ст Изгрев, електрозахранени от МТП 1567.

В периода 03.08.2026 г. - 05.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Приселци - фирма МТГ-ДЕЛФИН АД.

В периода 04.08.2026 г. - 06.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 04.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Черковна и с.Овчага.

На 04.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Кривня,с.Равна,с.Неново,с.Снежина,с.Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария Провадия.

В периода 03.08.2026 г. - 07.08.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бояна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 04.08.2026 г., от 9:00 ч. до 14:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна – част от м-ст Прибой, електрозахранени от МТП 1549.

На 04.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Тополи - промишлена зона, клиентите, електрозахранени от ТП 2083.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

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