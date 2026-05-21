Обявиха къде ще спират тока във Варна и региона до понеделник

Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Петък 22.05.2026

Варна

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Житница.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Девня – кв. Повеляново – МТП МТЕЛ Повеляново.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Девня – кв.Повеляново.

На 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бозвелийско, с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 22.05.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Доброплодно - клиентите, електрозахранени от МТП 2 , МТП 8 Хижа , ТП 3, ТП 9 ТКЗС , ТП 11 Мелница.

На 22.05.2026 г., от 8:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Доброплодно.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



Землището на с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от КТП 26.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 21.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

В периода 21.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.

На 22.05.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Константиново, местност - Хижа Звездица – фирмите: Електа ЕООД, СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД, ЧЕРНО МОРЕ АД, АМОНАЛ РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ.

На 22.05.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Константиново, гр. Белослав: бензиностанция Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите, местностите: Орехчето, Лазур, Бонджук дере, Припека, Терасите, Панорама, Черешова, градина, Крушева градина, Навеса, Кривината, Хижа Звездица, фирми - Електа ЕООД, Черно море АД, Стационар за туберкулозно болни и пречиствателна станция.

На 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Трошево, улиците: Тихомир, Иваница Данчев, Драгаш, Иван Нивянин, Младежка, Милосърдие, ОУ "Добри Чинтулов", ДГ №28 Пролет, фирмите: УСХ ЕАД, ВИКИ 2012 ЕООД, РЕЖИМ 83 ООД, ТРИ СТАРС-09 ООД, електрозахранени от ТП 417.

На 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов, електрозахранени от ТП 6.

На 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Аспарухово – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

На 22.05.2026 г., от 23:00 ч. до 23:55 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - улиците: Зорница, Велчова завера, Райко Даскалов, Петко Напетов, Георги Пеячевич, Звезда, Пробуда, Панайот Хитов, Огоста, Максуда, Хъшове, Дончо Ватаха, Мануш Войвода, Искра, Крайезерна, Тодор Влайков, Кръстю Асенов, Осогово, Кап. Дядо Никола, Ралица, Орлово гнездо, Здравец, Република, Велека, Езеро, Акад. Игор Курчатов, Труд, Банат, Витко Христов, Мизия, Наум, Крим, Христо Смирненски, Проф. Кирил Попов.

Събота 23.05.2026

Варна

На 23.05.2026 г., от 0:00 ч. до 1:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - улиците: Зорница, Велчова завера, Райко Даскалов, Петко Напетов, Георги Пеячевич, Звезда, Пробуда, Панайот Хитов, Огоста, Максуда, Хъшове, Дончо Ватаха, Мануш Войвода, Искра, Крайезерна, Тодор Влайков, Кръстю Асенов, Осогово, Кап. Дядо Никола, Ралица, Орлово гнездо, Здравец, Република, Велека, Езеро, Акад. Игор Курчатов, Труд, Банат, Витко Христов, Мизия, Наум, Крим, Христо Смирненски, Проф. Кирил Попов.

Неделя 24.05.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Понеделник 25.05.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Вторник 26.05.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

