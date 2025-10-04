Обявиха къде зимните гуми са задължителни в следващите дни

кадър: Нова тв

За актуалната обстановка по пътищата у нас и едни от най-натоварените отсечки разказа Нова тв.

Вчера на пътя София - Варна край Ловеч в късния следобед катастрофа между два автомобила доведе до километрични опашки и задръствания.

Пътят между Сопот и Микре е една от най-критичните точки с най-много пътнотранспортни произшествия. От Сопот към Български извор се измерва средна скорост, има и колчета. Въпреки тези мерки, две коли се сблъскаха, един човек пострада, а движението се осъществяваше в едната лента в петък.

В петъчния късен следобед се създадоха опашки и дискомфорт за всички пътуващи. Всичко това, примесено с пътната обстановка, дъждът, който валеше на АМ “Хемус”, и снегът, допринесоха за изключително нервна ситуация.

Късно снощи стана и пътен инцидент на отсечка във Великотърновско между градовете Лясковец и Елена. По неофициална информация има загинал, предава Нова тв.

На АМ “Хемус” вчера се образуваха километрични опашки и задръствания заради снеговалежът, който натрупа на места и край Витиня.

Очаква се трафикът да се засили и да започне голямо пътуване в съботния ден. Добрата новина е, че в момента не вали дъжд, но пътищата са мокри, времето е хладно, а много хора още са с летни гуми.

