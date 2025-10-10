снимка: Пиксабей

Сърбия е предоставила 472 милиона рубли финансова хуманитарна помощ на Курска област. Това става ясно от съобщение на Министерството на външните работи на Русия. Ведомството изразява своята благодарност за помощта, която се равнява на над 5 млн. евро.

"На 8 октомври правителството на Република Сърбия предостави на Курска област 472 милиона рубли финансова хуманитарна помощ. Руската страна изразява благодарност на приятелска Сърбия за вниманието и отзивчивостта, както и за загрижеността ѝ за съдбата на руските граждани. Това носи особена символика, отразяваща вековното братство и тесните връзки между нашите страни и народи", пишат от МВнР.

Руската дипломатическа мисия добави, че средствата са преведени във Фонда за развитие на Курската област.

Той реализира проекти в подкрепа на най-уязвимите слоеве от населението на региона, пострадал от престъпните действия на киевския режим, информира ТАСС.

Руският посланик в Сърбия Александър Боцан-Харченко заяви, че санкциите на САЩ срещу сръбската енергийна компания NIS е чисто политическо решение и Русия от своя страна ще продължи да подкрепя Белград.

"Нашето посолство е в постоянен контакт с ръководството на компанията. Те са добре подготвени, разбирайки, че подобни решения ще бъдат взети рано или късно. Компанията има резерви и капацитет за адаптация“, отбеляза Боцан-Харченко, предава bgonair.bg.

Той изрази увереност, че ситуацията на сръбския пазар ще остане стабилна в близко бъдеще.

"Няма нужда да се очакват недостиг, смущения или паника на пазара, нито каквито и да било заплахи за енергийната сигурност на Сърбия. "Газпром" и руската страна остават надеждни партньори и, разбира се, ние нямаме намерение да обръщаме гръб на Сърбия в подобна ситуация", уточни дипломатът.

