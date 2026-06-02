Обявиха какво гласи съобщението за бомбена заплаха за училища и детски градини

Кадър Нова телевизия

Над 70 имейла с бомбена заплаха са разпратени до училища в цялата страна, предава Нова телевизия. Голяма част от образователните институции са в Ловешко и Разградско.

В Ловешко ръководството на училище е подало сигнал на телефон 112. Същото е направено и от детска градина в Луковит, като децата са изведени на двора.

"Сигналите вероятно са координирани и са изпратени от сайт в Италия", заяви от Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев.

[email protected] е имейлът, от който идва заплахата, която гласи:

Subject: СПЕШНО ОБРЪЩАНЕ

Уведомявам ви, че Вашата сграда е минирана. Ако сте получили това писмо, Ви съветвам незабавно да избягате, ако искате да останете живи. Устройствата са скрити на различни места. Няма да ги откриете. Взривът ще се случи в рамките на следващите 2 часа. Времето тече.

15 детски градини и училища във Варна също са получили съобщения за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на МВР. На място са пристигнали полицейски екипи, които да извършат проверка. Децата и учителите са евакуирани от сградите до приключване на проверката на униформените.

В Стара Загора две учебни заведения са получили имейл с бомбена заплаха - в Училището по лека промишленост и туризъм в Казанлък и в Основното училище в село Обручище, община Гълъбово. След проверка занятията в училищата са възобновени, потвърдиха за Нова телевизия от Инспектората по образованието.

