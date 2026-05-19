Обявиха какво ще бъде увеличението на пенсиите от юли

Членовете на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), постигнаха единодушие за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Определеният размер вдига с 25 евро и 14 цента минималната пенсия, считано от 1 юли 2026 г., това съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

Тя обясни, че това увеличение автоматично ще доведе и до осъвременяване на наследствените пенсии, както и на тези за инвалидност поради общо или професионално заболяване, предава Нова телевизия.

„Считам, че това е една добра новина, която следва да премине съответните обсъждания в Народното събрание без излишни сътресения, така че Националният осигурителен институт да подготви системите си за съответните разплащания от 1 юли“, заяви министър Ефремова. Тя допълни, че целта е всички възрастни хора да получат навременно и равнопоставено своите увеличени пенсии.

