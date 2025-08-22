Обявиха какво ще се случи с умъртвените заради шарка животни в Пловдивско

снимка: БАБХ

До петък всички умъртвени заради шарка животни в Пловдивско ще са изгорени в инсинератор. Това увери д-р Чавдар Чавдаров, директор на БАБХ – Пловдив, в отговор на разпространени до медиите кадри, на които се виждат струпани тела на животни в района на бившия екарисаж на улица „Рогошко шосе“. БНТ също разполага с видеото, но няма да бъде публикувано заради чувствителния му характер. Директорът подчерта още, че са спазени всички мерки за биосигурност и дезинфекция, а инсинераторът работи с определен капацитет. Самата площадка също е определена така, че да няма риск от екологична катастрофа.

Д-р Чавдар Чавдаров, директор на БАБХ – Пловдив: „При депопулацията на животновъдните обекти ние трябва да извозим абсолютно всички животни, които са депопулирани в даден животновъден обект. Инсинераторът има определен режим на работа, който е непрекъснат, но въпреки това той трябва да се зарежда през определен период. По този начин животните постъпват при него за изгаряне също през определен период. Нормално е натрупване на определен брой животни на тази площадка. Както може да се види от самите кадри, те са покрити с хидратна вар, има дезинфекционен разтвор, т.е. това по никакъв начин не позволява риск както за околната среда в близост, така и за град Пловдив и за другите населени места, които са на достатъчно разстояние.“

Достъпът до сегашната площадка е ограничен с полиция. По думите на д-р Чавдар Чавдаров процесът на изгаряне на животните, който се извършва от мобилни инсинератори, е най-екологичният и чист за обезвреждане на болните от шарка. Той припомни, че първоначално се е пристъпило към загробване, но е имало обществено напрежение.

Припомняме, че Пловдивска област е с най-много огнища на шарка по овцете и козите.

