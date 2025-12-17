Обявиха какво ще се случи с бензиновите, дизеловите и хибридните автомобили

кадър: Нова тв

Европейският съюз се отказа от налагането на автомобилните производители да преминат изцяло към електрически автомобили през 2035 г., което беше една от основните мерки за опазване на околната среда, предвид кризата, която преживява секторът в Европа.

Според новото предложение на Европейската комисия, само 90 процента от новите автомобили ще трябва да са с нулеви емисии, а 10 процента - бензинови, дизелови или хибридни.

Решението идва след силен натиск от автомобилната индустрия, особено от германските производители, които предупредиха за ниско търсене на електромобили и риск от глоби в размер на милиарди при запазване на старите правила, допълва БГНЕС.

След този краен срок производителите ще могат да продължат да продават ограничен брой нови автомобили с двигатели с вътрешно горене или хибридни двигатели, при условие че спазват редица изисквания, по-специално да компенсират емисиите на CO₂, които ще произтичат от тази „гъвкавост“, уточни Комисията.

