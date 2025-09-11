Обявиха какво ще се случва с ремонта на пътя към квартал „Галата“ във Варна

Снимка: Община Варна

Как върви ремонтът на пътя към квартал „Галата“ във Варна стана ясно на днешното заседание на комисията по благоустройство и комунални дейности към Общинския съвет.

До 15 септември ще приключи работата по първия участък – от разклона за „Галата“ до разклона за „Боровец“. Това обяви зам.-кметът по инфраструктурата Димитър Кирчев.

В събота започва полагането на финалния износващ пласт, а през следващата седмица ще бъде поставена пътна маркировка.

Кирчев уточни, че строителят се е ангажирал единият тротоар да бъде готов до 20 септември.

Целият проект трябва да приключи до края на октомври.

