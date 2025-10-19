Обявиха кога идват студът и снегът

снимка: Булфото

Застудяване след 25 октомври.

Според ранните прогнози след 25 октомври ще захладнее. Още в неделя късно следобед се очаква преминаване на студен фронт със силни северозападни ветрове. Вечерта и през нощта ще вали дъжд. Дневните температури ще се понижат до интервала 13-18 градуса.

Валежна обстановка се очертава и към самия край на месеца с оформянето на циклон в Средиземноморието. На 28 октомври се очаква да вали дъжд при силни, студени ветрове. С понижаването на температурите ще падне и сняг по планините и някои предпланински райони. В пика на застудяването през деня термометрите ще показват от 6 до 8-13 градуса.

