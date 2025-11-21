Обявиха кога ще гледат мярката на варненския кмет

Снимка: Булфото

Определеният днес съдия-докладчик по делото, образувано срещу Благомир Коцев и още четири лица - Светла Даскалова, разпореди подсъдимият варненски кмет да бъде преведен от Софийския затвор във варненския. Това съобщават от пресцентъра на ВОС.

Със свое второ разпореждане Даскалова насрочи за 27 ноември от 13:30 ч. в открито съдебно заседание разглеждането на постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Припомняме, че съдия-докладчикът по делото срещу Благомир Коцев и още четири лица, което вече е прехвърлено във Варненския окръжен съд беше избрана със системата за случайно разпределение на делата на ВСС, от заместник-председателя на ВОС Стоян Попов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!