Обявиха кога ще започне спасителната акция за кораба, блокиран край Ахтопол

Кораб, поразен от дронове в Черно море край Босфора, се озова блокиран край Ахтопол. На борда му има 10 души. Свикан е кризисен щаб в Бургас заради ситуацията. Евакуация на екипажа не може да се предприеме заради лошото време и силното вълнение от 4 бала в морето.

В ранния следобед жителите на Ахтопол забелязали огромен танкер на хоризонта. Изглеждал в лошо състояние, на борда му имало хора.

Донка Атанасова: "Има около 10 човека там и бедстват хората. Хеликоптери дойдоха. Определено е опожарен."

От Министерството на транспорта съобщиха, че първоначално от екипажа не отговорили на опитите за връзка, предава БНТ. След запитване към Морския координационен център в Анкара е потвърдено, че става въпрос за кораб "Кайрос", който преди два дни е поразен от дронове в турски води.

По-късно от екипажа постъпило искане за евакуация. Направен е оглед с хеликоптер, но заради бурните води, извеждането на екипажа е невъзможно. Успели обаче да пуснат котва преди плавателният съд да стигне опасно близо до брега.

Здравко Василев: "Местните са изключително притеснени. Хубавото е, че дълбочината пред Ахтопол, тук, където се намираме, е около 45 - 50 метра, което означава, че котвите могат да хванат здраво и танкерът е празен, дано да го задържат. Корабът се намира само на около 100 метра от брега. Ако котвата скъса в тази ситуация, за по-малко от 30 минути корабът ще бъде върху скалите на Ахтопол."

От сформирания кризисен щаб съобщиха, че танкерът не превозва нефт и няма опасност от разлив. Десетчленният екипаж е в безопасност, с всички необходими предпазни средства и с него е осигурена постоянна комуникация. Екипи на "Гранична полиция" остават на дежурство и ще следят ситуацията с термокамери. Ще се пристъпи към евакуация, когато морето утихне.

Как точно корабът е стигнал до български води, все още остава неясно.

