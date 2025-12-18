Обявиха кои са загиналите в самолетната катастрофа на летище Стейтсвил

Снимка Pixabay

Бившият автомобилен състезател в сериите НАСКАР Грег Бифъл-Биф, съпругата му Кристина, дъщеря им Ема и синът им Райдър са загинали при самолетна катастрофа на частния им самолет Cessna C550 на летище Стейтсвил, Северна Каролина.



По информация на бившия състезател Кени Уолъс, на самолета е бил и Крейг Удсуърд.



На самолета е имало общо шестима души, като няма оцелели, предава Фокус.



Самолетът с бордови номер N257BW е принадлежал на компанията GB Aviation Leasing LLC, свързана с Бифъл.



Според данни на AccuWeather, в момента на катастрофата в района на летището е имало сложни атмосферни условия: ниска облачност, обилен ръмеж, видимост не повече от 4 километра.



Летището е затворено до второ нареждане.



Разследването на трагедията е поето от Федералното управление на гражданската авиация (FAA) и местните власти.



Към момента причините за катастрофата са неясни.



Грег Бифъл е шампион в сериите NASCAR Busch Series (2002) и Craftsman Truck Series (2000). Има 19 победи в Cup Series.



През 2023 година попадна в списъка на 75-те най-велики състезатели в сериите НАСКАР.



През последните години Грег Бифъл активно се занимаваше с благотворителност, помагайки на пострадалите от урагана "Хелена“ през 2024 година.

