Обявиха кои ще са засегнатите от съкращенията в администрацията

Кадър бТВ

Чистката в администрацията започва.

Идеята е да се търси максимална оптимизация на администрацията, не просто масови съкращения. Ще се направи секторен анализ във всички ведомства. Това заяви пред Бтв председателят на временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България", пише novini.bg.

"Ще се прегледат дългосрочно незаетите щатни бройки или такива длъжности, на които работят пенсионери и хора, които работят на граждански договори."

"Съкращенията за тази година ще започнат от септември и ще са 1/4 от тези 10%. Догодина ще се изпълнят десете процента."

"Започнали сме оптимизация на рарзходната част, ще се стремим и към по-добра събираемост", каза още той.

И разкри, че има 2.5 млрд. неразплатени средства за проекти.

Проданов добави, че целта на управляващите ще е да се вместят в 3% дефицит в Бюджет 2026.

Пенсиите ще се вдигат от 1 юли по швейцарското правило, припомни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!