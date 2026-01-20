Обявиха конкурс за 35 свободни места в полицията във Варна

кадър: Фейсбук, ОДМВР-Варна

От Областната дирекция на МВР във Варна съобщават, че е обявен конкурс за назначаване на държавна служба за 35 вакантни младши изпълнителски длъжности. За свободните места обаче от кандидатите се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Областна дирекция на МВР – Варна:

- полицай – старши полицай – 11 (единадесет) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 13 (тринадесет) вакантни длъжности;

- младши автоконтрольор II-I степен – 11 (единадесет) вакантни длъжности.

Четвърто РУ – Варна:

(Участък – Долни чифлик, Участък – Белослав и Аврен и Участък – Бяла)

- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности.

РУ – Девня:

- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

- младши автоконтрольор II-I степен – 2 (две) вакантни длъжности.

РУ – Провадия:

- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;

- младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност.

