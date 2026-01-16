Обявиха конкурс за началник на общинския отдел „Градски празници и чествания“ във Варна
Община Варна обяви конкурс за длъжност Началник на отдел „Градски празници и чествания“ към дирекция „Култура и духовно развитие“. Съгласно утвърдената длъжностна характеристика избраният кандидат следва да ръководи, координира и контролира изпълнението на културния календар на Община Варна, както и организацията на градските празници и чествания.
Участва в разработването, актуализирането и разпределението на бюджетните средства за култура по отношение на градските празници и чествания; участва в подготовката на нормативни и административни документи на дирекцията. Заедно с други компетентни органи участва в разработването на стратегии за управлението на културните процеси на територията на общината. Осъществява контрол по сроковете за изпълнение на възложените задачи, информират от общината.
Минималните и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността са степен на завършено образование – Бакалавър и 3 години професионален опит или придобит ранг ІІІ младши в професионална област хуманитарни, социални науки или други науки.
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема „Обновление и популяризиране на градските празници и чествания сред гостите и гражданите на гр. Варна“ и интервю.
Пълната информация относно конкурсната процедура, необходимите документи за участие в нея, срок и място за подаване могат да бъдат открити на официалния сайт на Община Варна.
