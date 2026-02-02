Обявиха конкурс за началник на общинския отдел „Устройство на територията“ във Варна

Снимка: Petel.bg

Община Варна обяви конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Устройство на територията“ към дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“. Кандидатите за позицията трябва да притежават завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионална област „Технически науки“, направление „Архитектура, строителство и геодезия“, както и минимум три години професионален опит или придобит ранг III младши.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема „Оптимизиране на дейността на отдел „Устройство на територията“ в дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ чрез внедряване на иновативно-технологични решения“, последвана от интервю.

Желаещите да участват в конкурсната процедура следва да подадат заявление за участие, декларация по образец, както и копия от документи, удостоверяващи придобитото образование, допълнителна квалификация, правоспособност и професионален опит.

Документите се приемат до 9 февруари 2026 г. до 17:30 ч. на адрес гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол“, лично, чрез упълномощен представител. Документите могат да се подадат и по електронен път на адрес pdimova@varna.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис.

Длъжността е свързана с ръководството, координацията и контрола на дейностите по прилагането на Общия устройствен план и подробните устройствени планове на територията на общината, въвеждането на мерки за оптимизация и електронно управление на административните услуги, както и с организирането на процесите по дигитализация, архивиране и управление на специализирани регистри и бази данни.

Допълнителна информация може да бъде получена в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол“ на адрес бул. „Осми приморски полк“ №43 или на телефон 052/820 511, лице за контакт – Петранка Димова.

