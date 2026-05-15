Обявиха конкурс за нови управители на две здравни заведения във Варна

Стартира нова конкурсна процедура за избор на управители на ДКЦ „Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“ и Дентален център I във Варна. Това се наложи, след като предходните кандидатури не бяха одобрени от комисията, която организира и провежда конкурса, съобщиха от пресслужбата на Общински съвет Варна.

Заявленията за участие заедно с необходимата документация се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43. Срокът за подаване на документите е 30-дневен от публикуване на обявата.

Желаещите да заемат поста трябва да имат образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина или дентална медицина, придружена с квалификация по здравен мениджмънт. Допуска се да участват кандидати с магистърска степен по икономика и управление, които притежават образователна и/или научна степен, специалност или са преминали обучение за повишаване на квалификацията съгласно Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

Допълнително условие е кандидатите да имат минимум пет години трудов стаж като лекар, лекар по дентална медицина или икономист, като за магистрите по медицина и дентална медицина се изисква и придобита медицинска специалност.

Подборът за възлагане на управлението на лечебните заведения ще се осъществи в три етапа. Първият включва проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. Вторият етап предвижда кандидатите да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за период от три години. Третият етап е събеседване на тема „Място и роля на лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, етаж 3 на 16 юни 2026 г. от 10:00 часа.

Пълните текстове на обявленията са публикувани на сайта на Общински съвет – Варна:

https://varnacouncil.bg/ konkurs-za-vazlagane- upravlenieto-na-obshtinski- lechebni-zavedenija- ednolichni-druzhestva-s- ogranichena-otgovornost/

https://varnacouncil.bg/ konkurs-za-izbor-na- kontrolori-na-obshtinski- lechebni-zavedenija/

