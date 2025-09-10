Обявиха кой печели „Игри на волята”

кадри YouTube/Надкаст

редактор Веселин Златков

Експертите по всички риалити формати Туджаров и Неделчо коментираха старта на новия сезон на „Игри на волята”. Според първия той е крачка напред в историята на шоуто, а според втория - „претоплена манджа”.

И двамата спецове от „Надкаст” отчетоха, че авторите на най-гледаното предаване са обърнали тенденцията и вече в „Игрите” не влизат професионални спортисти, които показват умения в битките, но не са толкова интересни като участници в риалити.

Туджаров обаче изтъкна, че продукцията не е спряла да „наглася” игрите, като даде пример с пъзела на червените в решителната първа битка. Той беше категоричен, че точно този куб е бил различен от останалите и вероятно по-труден за нареждане.

„И тук ще ти кажа кой е победител в този сезон на „Игри на волята” - Давид!”, заяви убедено Неделчо. Става въпрос за пъзелиста, който се провали и това доведе до разпада на племето, предварително наречено „Победителите”.

Неделчо обясни, че авторите на „Игри на волята” изграждат образа му на победител, който първо е „минал през ада”, както са го правили и в предишните сезони, макар и с някои различия.

„Игри на волята” са като „Дисни”, правят един и същи филм, но винаги има 6-годишни, за които това е най-великата и неочаквана история”, обясни аниматорът. Неделчо подчерта, че дори и Давид да не крайния победител, продукцията със сигурност ще го избута до финал.

