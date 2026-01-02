Обявиха коя е първата жертва на пожара в Швейцария - голям талант в голфа

кадър: Fed.Italiana Golf

Първата жертва на огромния пожар в швейцарския курорт Кран Монтана вече е идентифицирана. Това е 17-годишният голфър Емануеле Галепини.

Новината за смъртта му бе потвърдена от Италианската федерация по голф с пост в социалните мрежи.

Тийнейджърът, родом от Генуа, е бил на купона в бар "Le Constellation", при който избухна голям пожар. Той бе в списъка с 13 липсващи италианци, обявен от външното министерство на страната.

Галепини е живеел в Дубай. Той е считан за голям талант в голфа. Участвал е на състезания в Средния Изток и Европа. Една от най-скорошните му победи е на Омега Дубай Крийк Аматьор Оупън миналия април, предава Бтв спорт.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Фойерверк

Смята се, че пожарът е тръгнал, след като някой в клуба е запалил фойерверк. Случаят бе определен като една от най-тежките трагедии в съвременната история на Швейцария.

Жертвите са най-малко 40, ранените над 110. Не е ясно точно колко души са били в заведението за новогодишното парти, нямало е списък с посетителите и затова идентифицирането на загиналите ще бъде трудно.

В Швейцария обявиха петдневен траур.

