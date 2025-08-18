Обявиха краен срок за нов климатик с 370 лева отстъпка

Кадър АП

Асоциация „Активни потребители“ предоставя възможност

за покупка на качествени и енергийно ефективни климатици с до 370 лв. договорена

отстъпка и включен монтаж. Всички модели, част от кампанията, са получили висока

оценка в независими лабораторни тестове, извършени от международни специалисти.

Всеки може да се включи до 31 октомври 2025 г. чрез безплатна и необвързваща с

покупка регистрация на уебсайта на кампанията.

Колективната покупка помага на потребителите да изберат качествен климатик на по-

ниска цена, без да правят компромис с дълготрайността и ефективността на уреда.

Единственото, което трябва да направят, е да се регистрират, след това получават

достъп до офертите за различните модели и сами могат да преценят дали да закупят

климатик чрез кампанията.

Избраните климатици са не само надеждни, но и доказано пестят електроенергия –

разликата между модел от висок клас и бюджетен вариант може да достигне над 200

лв. спестени само за един отоплителен сезон.



„Често потребителите не осъзнават, че един бюджетен климатик излиза много

по-скъпо в дългосрочен план - заради по-високата консумация на енергия и по-

краткия живот на уреда. Това, в съчетание с изобилието от марки и модели, ги

затруднява. С тази кампания искаме да им помогнем да вземат сигурно и

информирано решение и да си осигурят повече комфорт у дома, с по-малко

разходи“, коментира Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни

потребители“.

В търговската оферта, която потребителите получават след безплатната регистрация,

са включени шест модела с мощности от 2,5 до 3,8 kW на договорена преференциална

цена. Кампанията е активна до 31 октомври 2025 г., но количествата са ограничени и

не са гарантирани до края на периода.

