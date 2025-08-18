Обявиха краен срок за нов климатик с 370 лева отстъпка
Кадър АП
Асоциация „Активни потребители“ предоставя възможност
за покупка на качествени и енергийно ефективни климатици с до 370 лв. договорена
отстъпка и включен монтаж. Всички модели, част от кампанията, са получили висока
оценка в независими лабораторни тестове, извършени от международни специалисти.
Всеки може да се включи до 31 октомври 2025 г. чрез безплатна и необвързваща с
покупка регистрация на уебсайта на кампанията.
Колективната покупка помага на потребителите да изберат качествен климатик на по-
ниска цена, без да правят компромис с дълготрайността и ефективността на уреда.
Единственото, което трябва да направят, е да се регистрират, след това получават
достъп до офертите за различните модели и сами могат да преценят дали да закупят
климатик чрез кампанията.
Избраните климатици са не само надеждни, но и доказано пестят електроенергия –
разликата между модел от висок клас и бюджетен вариант може да достигне над 200
лв. спестени само за един отоплителен сезон.
„Често потребителите не осъзнават, че един бюджетен климатик излиза много
по-скъпо в дългосрочен план - заради по-високата консумация на енергия и по-
краткия живот на уреда. Това, в съчетание с изобилието от марки и модели, ги
затруднява. С тази кампания искаме да им помогнем да вземат сигурно и
информирано решение и да си осигурят повече комфорт у дома, с по-малко
разходи“, коментира Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни
потребители“.
В търговската оферта, която потребителите получават след безплатната регистрация,
са включени шест модела с мощности от 2,5 до 3,8 kW на договорена преференциална
цена. Кампанията е активна до 31 октомври 2025 г., но количествата са ограничени и
не са гарантирани до края на периода.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!