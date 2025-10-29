Обявиха милионите за Карлос Насар от Бахрейн

Кадър Фб

Голямата световна звезда във вдигането на тежести - Карлос Насар, в понеделник потегли за Бахрейн. Според информации на родните медии – той е в компанията на агента си Николай Жейнов. Българинът ще бъде специален гост на Азиатските юношески игри в Манама.

Не е тайна за никого, че именно от арабските страни идват многомилионните оферти, с които се опитват да изкушават родния суперталант през последните години, предаде sportlive.bg.

„Карлос беше поканен от президента на Световната федерация по щанги Мохамед Джалод още преди месец“, сподели пред агенцията ни Жейнов.

Идеята е Насар да награди част от призьорите в турнира по вдигане на тежести. Визитата на българина в Близкия Изток ще продължи няколко дни. За нея много се вълнува и ръководителят на федерацията в Бахрейн Ешак Ебрахим Ешак, който също е отправил покана за участието на Насар.

Още преди няколко дни се появиха нови информации, според които именно от Манама изкушават Насар с 2 милиона долара. В арабския свят са наясно, че страната, която успее да изкуши Карлос – ще си гарантира сигурни медали във вдигането на тежести от големите форуми през следващите години.

