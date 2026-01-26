Обявиха началния час на контролата на Спартак с Ботев (Пд)

Снимка: ФК Спартак

От Спартак обявиха началния час на следващата си контрола. "Соколите" ще се изправят в сряда - 28 януари, от 14 ч. срещу съперниците си от Ботев в Пловдив.

Срещата ще се играе на терена на футболен комплекс „Никола Щерев - Старика“ в града под тепетата.

"Трети тест за Спартак Варна по време на подготовката. „Соколите“ гостуват за сериозна проверка срещу “канарчетата”. Очакваме интересен и полезен сблъсък", написаха във фейсбук страницата си от клуба.

Припомняме, че за 28 януари спартаклии имаха насрочен мач със Септември Тервел, но те се възползваха от възможността да срещнат сериозен съперник от професионалния футбол и промениха програмата си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!