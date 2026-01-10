Обявиха началния час на мача Фратрия - Спартак

Снимка Фейсбук, Фратрия

Първата контрола на Спартак от зимната подготовка ще се играе на 15 януари (четвъртък) от 14 часа в Белослав. Това обявиха от Фратрия на страницата си във Фейсбук:

Ето и официалното съобщение:

Приятелски мач: ФК ФРАТРИЯ срещу Спартак Варна

15 януари

Начало в 14:00 ч.

Стадион Белослав

В рамките на подготовката за новия полусезон ФК ФРАТРИЯ и Спартак Варна ще изиграят приятелска среща, в която ще проверят игровата си форма, тактическите решения и сработката в отбора.

Вход свободен — всички желаещи са добре дошли да присъстват и да подкрепят отборите.

Заповядайте със семейството и приятелите си — очакваме ви на стадиона!

До скоро на футбола!

