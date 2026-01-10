Обявиха началния час на мача Фратрия - Спартак
Снимка Фейсбук, Фратрия
Първата контрола на Спартак от зимната подготовка ще се играе на 15 януари (четвъртък) от 14 часа в Белослав. Това обявиха от Фратрия на страницата си във Фейсбук:
Ето и официалното съобщение:
Приятелски мач: ФК ФРАТРИЯ срещу Спартак Варна
15 януари
Начало в 14:00 ч.
Стадион Белослав
В рамките на подготовката за новия полусезон ФК ФРАТРИЯ и Спартак Варна ще изиграят приятелска среща, в която ще проверят игровата си форма, тактическите решения и сработката в отбора.
Вход свободен — всички желаещи са добре дошли да присъстват и да подкрепят отборите.
Заповядайте със семейството и приятелите си — очакваме ви на стадиона!
До скоро на футбола!
