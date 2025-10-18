Обявиха най-добрата зимна гума за 2025 година

Кадър Бриджстоун

Bridgestone Blizzak 6 зае първо място в теста за зимни гуми на AUTO BILD sportscars 2025. Сред 11 зимни гуми, тествани в размер 235/50 R19 на Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro с 245 к.с., водещата зимна туринг гума на Bridgestone постигна най-висок резултат в категорията за сцепление на сняг, пише autobild.bg.

Bridgestone Blizzak 6 демонстрира своите силни страни и в други дисциплини на сняг, постигайки отлични резултати при спиране и сцепление – което накара редакторите, провеждащи теста, да обявят гумата на Bridgestone за „снежен експерт“ и да потвърдят, че е „еталон за сцепление при странично водене по зимни пътища“.

Зимната гума на Bridgestone впечатли както на мокро, така и на сухи „с балансирано и динамично представяне“, според тестващите. За това изключително представяне, първокласната зимната туринг гума на Bridgestone получи общ рейтинг „еталон“ (с оценка 5,70) и беше обявена за победител в теста.

Пусната на пазара през 2024 г. и проектирана за всякакви зимни пътни условия, Bridgestone Blizzak 6, подготвена и за електромобили, е наследник на многократния победител в 23 теста Bridgestone Blizzak LM005. Според независимите тестове на TÜV SÜD, най-новата премиум зимна туринг гума на Bridgestone е сред най-високо оценените гуми при спиране и сцепление на сняг и предлага най-късия спирачен път на мокра настилка. Освен това премиум зимната туринг гума на Bridgestone осигурява с 32% по-голям пробег в сравнение със своя предшественик.

Bridgestone Blizzak 6 е разработена с помощта на ENLITEN Technology на Bridgestone. ENLITEN е технология от ново поколение, която революционизира начина, по който Bridgestone проектира гуми. Водена от дълбоко разбиране на нуждите на клиентите, ENLITEN предоставя персонализирани и безкомпромисни характеристики на гумите, като същевременно подобрява устойчивостта. ENLITEN също така подобрява готовността за електрически превозни средства в цялото портфолио от гуми на Bridgestone EMEA.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!