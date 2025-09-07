Обявиха неучебните дни

Пиксабей

Министерството на образованието и науката официално утвърди графика за учебното време за 2025/2026 година. Решението следва предложението, публикувано за обществено обсъждане преди месец. Учениците ще имат няколко по-дълги почивки и няколко допълнителни неучебни дни.

Есенна ваканция – четири почивни дни

Есенната ваканция ще започне на 31 октомври и ще продължи до 3 ноември включително. Това ще бъде първата по-дълга пауза за учениците след началото на учебната година.

Коледна ваканция – 12 дни

Учениците ще се радват на дълга зимна почивка от 24 декември до 4 януари включително. Това е една от най-чаканите ваканции заради празничните дни и новогодишните тържества.

Пролетна ваканция – различни дати според класа

За учениците от 1-ви до 11-и клас: ваканцията ще бъде от 4 април до 13 април.

За дванадесетокласниците: почивката започва на 8 април.

Междусрочна ваканция – три дни

Между двата учебни срока учениците ще почиват от 31 януари до 2 февруари включително.

Допълнителни неучебни дни

На 2 март (понеделник) няма да има учебни занятия. Сливането на този ден с националния празник на 3 март ще осигури четири почивни дни – от 28 февруари до 3 март.

По традиция, по време на матурите, също няма да има занятия. Първата задължителна матура по български език и литература ще бъде на 20 май, а втората държавна зрелостна – на 22 май.

