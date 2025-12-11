Обявиха новата средна пенсия за 2026 г.

Пиксабей

Средната пенсия в България ще достигне 541,20 евро през 2026 г., съобщи социалният министър Борислав Гуцанов при гласуването на първо четене на актуализирания бюджет на ДОО. Това е първият бюджет, изготвен изцяло в евро, а заедно с него се предвиждат и редица други промени в осигурителната политика, предаде Фокус.

Подробности за основните параметри

От 1 юли пенсиите ще бъдат повишени по швейцарското правило с между 7 и 8%. Минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. става 620,20 евро, като толкова ще бъде и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се. Максималният осигурителен доход се определя на 2300 евро, което е леко понижение спрямо първоначалния проект.

Минималната пенсия ще се увеличи до 346,87 евро, а таванът на пенсиите остава непроменен – 1738,40 евро.

Запазват се минималните и максималните дневни обезщетения за безработица – съответно 9,21 евро и 54,78 евро. Периодът за изплащане на обезщетенията за бременност и раждане остава 410 дни. Увеличава се и обезщетението за отглеждане на дете до 2 години – от 398,81 евро на 460,17 евро. При по-ранно връщане на работа родителите ще получават 75% от сумата вместо досегашните 50%.

Политически реакции и напрежение

Управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева подчерта, че минималните осигурителни доходи отразяват съвместни договорки между държавата, работодателите и синдикатите – процес, който не е бил реализиран от 2016 г. Тя потвърди, че няма увеличение на пенсионните вноски.

От опозицията обаче отправиха остри критики. Георги Хрисимиров от „Възраждане“ заяви, че бюджетът е пълен с компромиси към определени икономически групи и обвини правителството в „снижаване и чакане бурята да отмине“.

Контекст и какво следва

Бюджетът „Версия 2“ идва на фона на нарастващо социално недоволство и остра политическа конфронтация. Макар да съдържа реални увеличения на доходи и обезщетения, критиците твърдят, че липсва дългосрочен план за стабилизиране на пенсионната система.

През следващите седмици предстои обсъждане на второ четене, където се очакват нови корекции и дебатите вероятно ще останат напрегнати на фона на обществените очаквания и протестите от последните дни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!