Обявиха новите цени на такситата в Пловдив

Снимка Булфото

Всички, които ползват такси в един от най-големите ни градове, вече ще плащат по-скъпо.

Нови тарифи на такситата в Пловдив влизат в сила от от понеделник, 17 ноември. Дневната тарифа на километър става 1.37 лева /0.70 евро/, а нощната - 1.56 лева /0.80 евро/.



Досега жълтите коли возеха съответно на 1.19 лева на км през деня и 1.29 лв/км през нощта. Разликата е плюс 18 стотинки за километър през деня и 27 ст. през нощта.



Повикването беше 0.25 лв, а занапред ще се тарифира по 0.49 лева, тоест двойно. Първоначалната такса ще е 2.74 лева при досегашна 2.40 лева през деня /плюс 34 ст./, а в тъмната час на денонощието – от 2.60 лева става 3.12 лева /плюс 52 ст/. За престой в задръстване ще плащаме по 31 стотинки на минута, пише plovdiv24.bg.

