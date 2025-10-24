Обявиха обществената поръчка за ремонта на конната база във варненския кв. "Виница"

снимка: Община Варна

Община Варна обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор на обект „Реконструкция и основен ремонт на сгради с идентификатори 10135.2029.32.1 и 10135.2029.32.2, част от комплекс „База за конен спорт – юг“, както и ново строителство на съпътстващи дейности“. Крайният срок за подаване на документи е 24 ноември 2025 г., съобщиха от общинската администрация.

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 2 975 000 лв. без ДДС, като средствата ще бъдат осигурени след подписване на споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Приложение №3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Обектът на поръчката включва цялостно обновяване на съществуващите сгради, изградени през 1959 г., които се намират в район „Приморски“, местност „Аязма“, североизточно от кв. „Виница“. Конната база е част от спортната инфраструктура на Варна и се използва активно от два клуба за тренировки и състезания. В обхвата на проекта попадат две едноетажни сгради – конюшни, с обща застроена площ над 880 кв. м, разположени в поземлен имот общинска собственост.

Състоянието на сградите е силно амортизирано. В конструктивно отношение ще бъдат извършени укрепване на носещите елементи, подмяна на покривната конструкция и настилките, както и рехабилитация на фасадите и вътрешните помещения. Проектът предвижда още изграждане на нова електроинсталация, ВиК мрежа и вентилационна система, както и нови санитарни помещения и обособени зони за обслужване на конете. Ще се осигури и ново пространствено оформление на базата с цел подобряване на достъпа и безопасността, включително изграждане на помощни съоръжения и инфраструктура за посетители и състезатели.

Изпълнението ще премине през три основни етапа – изготвяне на технически проект, строително-монтажни дейности и авторски надзор. Срокът за приключване на проекта е до 18 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 31 май 2027 г.

