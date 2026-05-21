Обявиха оранжев код за 10 области за петък

В петък – 22 май, НИМХ обявиха оранжев код за порои с гръмотевици в областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. Там се очакват количества около 40-50 литра на квадратен метър.

Жълт код за интензивни валежи с гръмотевици е в сила за областите Видин, Плевен, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Благоевград и София-област. Валежите ще бъдат до около 20-35 литра на квадратен метър.

През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Остава опасността от градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°.

През почивните дни въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки.

Значителни количества валеж се очакват и в събота, главно в Северна България.

Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

