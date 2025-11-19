Обявиха отбора на България за важния мач срещу Армения

кадър: Бтв

Новият селекционер на България Любомир Минчев избра състава, който ще се подготвя за първия мач от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. Наставникът ще събере общо 15 баскетболисти в края на седмицата.

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград, съобщават от БФБаскетбол. На 27 ноември България ще започне участието си в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 с домакинство на Армения от 19:00 ч. в "Арена Ботевград".

Другият тим в нашата група Б е Норвегия, допълва Спортал.

Прави впечатление отсъствието от списъка с повикани играчи на гарда на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър.

Ето на кои играчи гласува доверие Любомир Минчев:

1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

2. Константин Тошков - Балкан

3. Мартин Русев - Спартак Плевен

4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

6. Илиян Пищиков - Балкан

7. Мирослав Васов - Рилски спортист

8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

9. Иван Алипиев - Местре (Италия)

10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

11. Димитър Димитров - Балкан

12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

