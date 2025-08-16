Обявиха парите на Пеевски

Булфото

Санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски продължава да живее под наем и да ползва автомобили под наем. Това се вижда от имуществените декларации на хората във властта за 2024 г., огласени вчера от Комисията за противодействие на корупцията, която поддържа регистъра, пише Сега.

Пеевски декларира, че ползва под наем 8 имота в София - апартамент от 272 кв. м, 5 къщи с различна площ, едно ателие и гаражни клетки. Най-голям е наемът на къща с двор, с разгъната застроена площ 908 кв. м - 155 088 лв. В графата "произход на средствата" за всички имоти е отбелязано едно и също - доходи от дивидент, продажба на акции, както и от продажба на дружествени дялове и получени дивиденти, декларирани и през предходни години.

По същата схема Пеевски действа и с колите. Ползва 5 срещу заплащане, а няма свои - БМВ, "Ауди", "Лендровър", "Мерцедес" и "Тойота". Произходът на средствата за автомобилите е същият като за жилищата.

Пеевски има налични 568 684 лв. и 97 000 евро. В три банкови сметки има още 864 693 лв., 8717 евро и 105 882 долара. Като парично вземане, т.е. му се дължат, Пеевски е посочил 19 092 622 лв. Правно основание за вземането е "решение на ЕСК за разпределен дивидент".

Санкционираният за корупция политик има и 42 485 евро вложения във фондове, които би могло да са инвестиционни и пенсионни.

Освен заплатата си от парламента, както всеки депутат, Пеевски е получил и 51 129 лв., които да използва за за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, помещения и други дейности, свързани с работата му.

Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов е декларирал 3 сметки в лева. В едната има 191 166 лв. от "заплати, обезщетения, отпуск от минали години, декларирани в предходни декларации", в другата - 36 211 лв. от "изплатени болнични, неизползван отпуск от минали години и трудови доходи", а в третата - 286 748 лв. от трудови доходи.

Асен Василев, който след оставката на Кирил Петков е едноличен председател на "Продължаваме промяната", е отбелязал "нямам нищо за деклариране" в таблицата за банкови сметки. Има 60 000 лв. налични, както и е дал заем на юридическо лице 73 555 лв.

Покупката на "Майбах" за 353 000 лв. и джип "Рейндж роувър" за 498 000 лв. е декларирал лидерът на ИТН Слави Трифонов за м.г. Парите за тях са от дивиденти и продажба на автомобили. Той подава декларации в последните години, след като преди това не изпълняваше закона за публичност на имуществото. Трифонов е продал две коли - друг майбах и мерцедес.

Наличните пари на Трифонов са 564 000 лв. Отделно в банкови сметки има 4 328 287 лв. и 2 616 567 евро. Като произход на средствата е посочено "дивиденти, заплати, авторски и сродни права, приходи от продажба на автомобил". Дал е на заем 42 240 лв. Акциите му в три компании - "Алт Плеър" АД, в осъдената от Лена Бориславова "Седем-осми" АД и в "Сет 666" АД са съответно за 29 994 лв., 3 628 761 лв. и 5000 лв.

Премиерът Росен Желязков декларира за 2024 г. две банкови сметки - със 140 277 лв. в едната и с 49 089 лв. в другата от заплати и други доходи. Съпругата му има 262 532 лв. от продажба на апартамент и спестявания.

Президентът Румен Радев е декларирал единствено 435 000 лв. в банкова сметка, както и кредитна карта за 10 000 лв. Има и 29 275 лв. вложения във фондове. Годишната му данъчна основа от трудови доходи е 288 495 лв., а на съпругата му - 10 295 лв. Вицепрезидентката Илияна Йотова е запълнила 7 реда от таблицата за банкови сметки. Макар и, също като Радев, да не е фен на въвеждането на еврото от началото 2026 г., Йотова държи 36 000 евро в две банкови сметки. Освен това има и 116 000 лв. в други две. Съпругът ѝ има 370 000 лв. в една сметка и 102 000 евро в други две.

Теодора Точкова - главният съдебен инспектор с отдавна изтекъл мандат, но все така на поста си, е декларирала 245 502 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи. Тя има скромните 46 419 лв. в банкова сметка и три заема - ипотека за 266 423 лв., и два потребителски кредита - за малко над 36 хил. лв. и за 79 хил. лв. Съпругът ѝ има лизинг за 22 000 лв. В таблицата "дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността", Точкова е вписала обезпечение от 300 000 лв. за ипотека.

Българската еврокомисарка Екатерина Захариева има две банкови сметки - една със 103 132 лв. от заплати и една с 53 392 евро, пак от заплати.

За съпруга си Захариева е посочила налични 38 000 евро, както и сметка с 10 000 лв. Арх. Ангел Захариев, прочул се покрай скандала с подпорната стена на Алепу, е дал 572 622 лв. на заем.

Неизбраният, но заемащ длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев има 410 487 лв. в една банкова сметка и още 54 014 лв. в друга. 182 632 лв. е годишната му данъчна основа от трудови доходи.

