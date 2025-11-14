Обявиха парите в ОББ, ДСК, Уникредит Булбанк, Пощенска банка, ПИБ

Пиксабей

Активите на банките в България продължават да растат, като в края на септември достигат рекордните 210 млрд. лв, предаде Дарик Бизнес.

Това е с над 8 млрд. лв. повече спрямо тримесечие по-рано, както и с 27.6 млрд. лв. над нивата от преди година, показват изчисления на Darik Business Review.

Най-големите банки у нас

Топ 5 на най-големите банки у нас остава без промяна. Лидерската позиция е за Обединена българска банка, която е и единствената с активи за над 40 млрд. лв. (бел. ред. 41.8 млрд. лв.).

Следват Банка ДСК и УниКредит Булбанк, управляващи респективно 39.4 и 38.7 млрд. лв.

Челната петица се допълва от Пощенска банка (24.9 млрд. лв.) и Първа инвестиционна банка (16.4 млрд. лв.). Съвкупно, банките от топ 5 контролират 76.8% от активите на системата.

Топ 10

Още една родна банка е близо до преминаването на активите си от 10 млрд. лв. По последни данни, Централна кооперативна банка е с 9.9 млрд. лв. и заема шестата позиция в подреждането.

Далеч по-малки са ПроКредит Банк (5.01 млрд. лв.) и Алианц Банк България (4.7 млрд. лв.), оставили след себе си Ти Би Ай Банк (4 млрд. лв.) и Инвестбанк (3.8 млрд. лв.).

С активи за над 1 млрд. лв.

Други седем банки също са с активи за над 1 млрд. лв. Сред тях са:

Интернешънъл Асет Банк – 3.4 млрд. лв.

Българска банка за развитие – 3.2 млрд. лв.

Българо-американска кредитна банка – 2.79 млрд. лв.

Общинска банка – 2.7 млрд. лв.

Д Банк – 2.3 млрд. лв.

Ситибанк – 2.1 млрд. лв.

ИНГ Банк – 1.6 млрд. лв.

Секторът обяви печалба от 2.8 млрд. лв. към деветмесечието, а най-печелившите банки може да видите по-долу:

