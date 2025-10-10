Обявиха печелившите числа от тото 6 от 49

Печелившите числа от Тираж № 81 на Тото 2, изтеглени на 9-ти октомври 2025 година:

6 от 49

Числата – 3, 4, 16, 25, 28, 36

6 от 42

Числата – 7, 15, 23, 29, 33, 39

5 от 35

Първо теглене – 6, 9, 11, 13, 26

Второ теглене – 4, 6, 11, 27, 34

Тото джокер

Печеливши позиции – 4, 5, 7

Печеливши числа – 5, 5, 7

Тото зодиак

Печеливши числа – 1, 10, 28, 30, 47

Печеливша зодия - 4

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!