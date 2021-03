Обявиха песента, с която ще се представим на "Евровизия 2021"

кадър: БНТ, архив

Финалният избор за бългаската песен вече е направен.

През месец май Виктория ще се качи на сцената в Ротердам и ще пее за България пред 200 милиона зрители от целия свят.



Виктория ще участва на конкурса Евровизия 2021 с песента "Growing Up is Getting Old".

Българското предложение за музикалната надпревара беше представено на специален концерт, който обедини много популярни лица от шоубизнеса около проекта Евровизия в България.

Българската песен носи посланието за връщане към корените и мястото, където всеки се чувства най-сигурен и щастлив.

Такава е и историята в музикалното видео на “Growing Up is Getting Old”, където Виктория се завръща у дома след огромно разочарование. Там тя се среща със своето „малко аз“, което ѝ припомня кои са важните неща в живота.

"Посланието на тази песен е много лично за мен, защото я писах в такъв момент, че някак си се чувствах малко загубена, имах нужда от семейството си, исках да ги видя, защото бях далече от тях и някакси през това време осъзнах колко ценно е семейството и колко трябва хората да се грижат за семействата си, да ги оценяват, да не пропускат един ден ей така да е загубен за тях", каза българският представител на "Евровизия 2021" Виктория Георгиева.

