Обявиха почивните дни през септември 2025 година
Пиксабей
Септември е един от месеците с най-много почивни дни.
На 6 септември отбелязваме един от най-светлите български празници - Съединението. Тази година се пада в събота. Затова неработен ден е понеделник 8 септември.
На 22 септември в България се отбелязва Денят на Независимостта.
Пада се в понеделник.
Идеята за отпуск на почивнидни.ком е да си пуснете отпуск от 9 до 12 септември или от 23 до 26 септември.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!