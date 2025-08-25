Обявиха причината за прекършването на 50-годишния чинар в Благоевград

Снимка: Фейсбук, М. Байкушев

Силният вятър и натежалата от дъждовна вода листна маса са причините за прекършването на 50-годишния чинар в центъра на Благоевград. Това сочат резултатите от експертно обследване на дървото, което показва че то може да бъде запазено, съобщават от местната община.

Припомняме, че за инцидента в началото на август алармира кметът на града Методи Байкушев. Още тогава беше обявено, че дървото е неспасяемо и ще трябва да се премахне изцяло.

Компрометираната част обаче ще бъде обработена с полиуретанова смола, което ще осигури възможност за дългосрочно възстановяване на чинара, добавят още от общината.

Короната ще бъде олекотена, като се повдигне и се извърши санитарна резитба.

Целта е да се подпомогне правилното формиране и сгъстяване на короната и да се повиши устойчивостта на дървото при неблагоприятни климатични условия, обясняват от Община Благоевград.

