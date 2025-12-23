Кадър Youtube

Обявиха причината за смъртта на режисьора Роб Райнeр и съпругата му Мишел, съобщава "Пийпъл".

В смъртните актове на двойката са посочени подробности около убийството им, което беше извършено на 14 декември в дома им в Лос Анджелис.

В документите е записано, че 78-годишният Роб и 70-годишната Мишел са починали от „множество прободно-порезни рани“, причинени „с нож от друго лице“.

Посочено е още, че времето между получаването на нараняванията и смъртта им е било "само минути“.

Според смъртните актове Роб е бил открит първи, около 15:45 ч., а Мишел, която е вписана като „вдовица“, е намерена в 15:46 ч.

Двамата са били кремирани. По-рано беше съобщено, че телата им са били предадени на семейството на 19 декември, предава Нова телевизия.

32-годишният им син Ник е арестуван и е с две повдигнати обвинения за предумишлено убийство първа степен във връзка със смъртта на родителите си.

Той е задържан без право на гаранция. Ник се е явил за кратко в съда на 17 декември, но все още не е дал показания. Според информация в медиите той е бил лекуван от шизофрения преди убийствата на родителите си.

Роб и Мишел се запознават по време на снимките на филма „Когато Хари срещна Сали“, който той режисира, и се женят през 1989 г. Двамата имат три деца – Ник, Роми и Джейк. Роб осиновява и дъщеря си Трейси по време на първия си брак с Пени Маршал.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!