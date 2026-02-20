Обявиха процедура за подбор на здравен медиатор във Варна

Снимка: Petel.bg

Процедура за подбор на здравен медиатор обявява Община Варна. Кандидатите трябва да имат завършено средно образование, да принадлежат към местна уязвима етническа общност, да познават здравните и социалните проблеми на общността и да владеят съответния език (турски или ромски). Необходими са също добри комуникативни умения и компютърна грамотност (MS Word, интернет).

Здравният медиатор подпомага хора, които не са запознати със здравната и социалната система, за получаване на достъп до съответните услуги. Той посредничи между уязвими групи и здравни и социални институции. Сред задълженията му са работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти за повишаване на имунизационния обхват при децата, съдействие при попълване на документи, както и участие в организирането на здравно-профилактични инициативи за повишаване на здравната култура.

Крайният срок за подаване на документи е 20 март. Те се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Варна. Необходимите документи са автобиография, мотивационно писмо и копие от диплома за завършено средно образование. Кандидатите попълват и заявление по образец, което може да бъде получено на място в общината или изтеглено от интернет страницата www.varna.bg.

Подборът ще се проведе в рамките на един ден, като ще бъдат разгледани постъпилите документи и ще се проведат интервюта с кандидатите, одобрени по документи.

Повече информация за професията „здравен медиатор“ може да бъде намерена на www.zdravenmediator.net.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!